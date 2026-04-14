В Подмосковье в Муранове проведут экскурсию об усадебной кухне

Костюмированная экскурсия «Усадебная кухня» пройдет 25 апреля в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в Подмосковье. Гостям расскажут о традициях гостеприимства и роли кухни в усадебной жизни, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетителей встретит хозяйка мурановской кухни. Она поделится историями о предметах, которые сохранились в экспозиции музея. Гости увидят старинные кухонные принадлежности — тяжелые медные кастрюли, латунные тазы для варенья и формы для выпечки кексов. Большинством этой посуды пользовались несколько поколений обитателей усадьбы.

Отдельное внимание уделят роли кухни в повседневной жизни усадьбы. Экскурсоводы расскажут, как принимали гостей, какие традиции соблюдали во время праздников и семейных торжеств и какие негласные правила действовали за столом.

Экскурсия состоится 25 апреля. Для участия необходима предварительная запись. Мероприятие рассчитано на посетителей старше шести лет. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

