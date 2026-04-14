Подмосковье присоединится к старту акции «Вода России» 17 апреля

Экологический съезд «Вода России» пройдет 16–17 апреля 2026 года в Набережных Челнах, а 17 апреля в Коломне состоится торжественный старт всероссийской акции по уборке берегов. Принять участие в мероприятии смогут все желающие, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Двухдневный экологический съезд «Вода России» пройдет в Республике Татарстан в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В нем примут участие руководители региональных министерств экологии, профильных ведомств, федеральные эксперты и координаторы акции по очистке берегов водных объектов.

Организатором выступает министерство природных ресурсов и экологии РФ. Координаторы — ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. В первый день участники обсудят стратегию охраны водных объектов и выработают отраслевые решения. Второй день будет посвящен практике — официальному старту сезона акции «Вода России».

В Московской области открытие акции пройдет 17 апреля в городском округе Коломна. Точка сбора участников — 55.095151, 38.755897. Инвентарь выдадут на месте.

«Опыт прошлых сезонов акции доказал: объединяясь, люди добиваются видимого результата. За плечами неравнодушных — тысячи очищенных гектаров рек и водоемов. Уверен, этот сезон будет не менее продуктивным», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В 2025 году в регионе состоялось 188 субботников в 41 городском округе. Около 6 тыс. волонтеров очистили более 21 тыс. гектаров прибрежных территорий и собрали 1 879,5 кубометра мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.