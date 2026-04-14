В Домодедово запустят новый цех для производства экскаваторных узлов

Компания «Технопарк «Импульс» запускает новое предприятие в Домодедово в рамках расширения производства. Инвестиции в проект составили 100 млн рублей, мощности вырастут вдвое, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Технопарк «Импульс» (входит в ГК «Традиция») завершает строительство нового цеха в Домодедово. Проект реализован в рамках расширения действующего производства.

«Запуск нового цеха позволит увеличить производственные мощности в два раза. Инвестиции в проект составили 100 млн рублей. Важно, что возведение предприятия заняло всего 4 месяца с этапа котлована. Сегодня на предприятии уже настраивают оборудование для серийного выпуска продукции», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что на новом предприятии будут выпускать тяжелые металлоконструкции, ковши, стрелы и рукояти для экскаваторов, а также манипуляторные установки и гидромолоты.

Технопарк «Импульс» — ведущий производитель навесного гидравлического оборудования и единственный в России производитель гидромолотов. Под брендом Impulse компания серийно выпускает гидромолоты, вибропогружатели, ковши, манипуляторные установки и технику для сельского, лесного и коммунального хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.