Клинский округ переселит жителей 17 аварийных домов

Переселение жителей из 17 аварийных домов запланировано в городском округе Клин. Общая площадь подлежащего сносу фонда составляет 8,3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В перечень аварийных вошли многоквартирные дома в Клину, Высоковске, поселках Зубово и Решетниково, а также в деревнях Чумичево и Нагорное. Все здания признаны непригодными для проживания и подлежат сносу.

В 2026 году в Подмосковье планируется переселить более 10 тыс. человек из аварийного жилья. Общая площадь расселяемого фонда в регионе составит около 180 тыс. кв. м. Один из механизмов переселения — предоставление жилищных сертификатов.

«Такой способ очень востребован у клинчан», — отметил глава городского округа Клин Василий Власов.

Он добавил, что в прошлом году в округе расселили 3,4 тыс. кв. м аварийного жилья, из них 2,2 тыс. кв. м — с использованием жилищных сертификатов. Жители могут выбрать формат переселения: получить новую квартиру или сертификат, который позволяет приобрести жилье в любом округе Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.