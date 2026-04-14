Нефть давит на биткоин: что будет с крипторынком дальше

Рост цен на нефть на фоне перебоев в поставках и геополитической напряженности усиливает инфляционные ожидания и оказывает давление на криптовалютный рынок, включая биткоин и Ethereum, сообщили РИАМО аналитики.

Рост цен на энергоносители усиливает инфляционные ожидания и откладывает снижение процентных ставок, формируя более жесткую денежно-кредитную среду, что оказывает прямое влияние на динамику цифровых активов, заявил главный аналитик Bitget Райан Ли.

«Сохранение высокой стоимости энергии вынуждает центральные банки дольше придерживаться ограничительной политики, что сдерживает рост биткоина и Ethereum», — добавил он.

Аналитик подчеркнул, что текущая динамика остается контролируемой.

Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов указал на отсутствие признаков системного оттока капитала.

«Рынок проходит фазу ребалансировки, а не масштабного ухода инвесторов из рисковых активов, что свидетельствует о его структурной устойчивости. Институциональные участники продолжают использовать периоды волатильности для наращивания позиций, поддерживая ключевые уровни», — отметил он.

Эксперт также обратил внимание на ценовую динамику: консолидация биткоина в диапазоне 68 000 — 73 000 долларов и Ethereum в пределах 2000 — 2400 долларов отражает адаптацию рынка к росту инфляционных рисков без потери устойчивости.

Таким образом, крипторынок демонстрирует способность адаптироваться к более жесткой макроэкономической среде, сохраняя баланс между инфляционным давлением и поддержкой со стороны институционального капитала. Рост цен на нефть усиливает инфляционные риски и ограничивает потенциал роста криптоактивов, однако рынок сохраняет устойчивость за счет контролируемого снижения кредитного плеча и стабильного институционального спроса.

