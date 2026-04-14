Эксперт рассказал о преимуществах поисковой системы мессенджера MAX

Индексация сообщений в MAX работает на основе локальной векторной базы данных. Локальный поиск по миллионам сообщений происходит мгновенно, без малейших подвисаний интерфейса. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

«Встроенный поисковый движок понимает морфологию, опечатки и даже синонимы в специфическом техническом сленге. Достаточно ввести пару фрагментов кода или часть хеша транзакции, и система моментально подсветит нужный кусок в переписке трехлетней давности», — сказал эксперт.

По словам специалиста, никакой серверной задержки при запросах нет, вся база индексов хранится локально в зашифрованном контейнере, обеспечивая молниеносный отклик при любых объемах сохраненной истории.

MAX — российский мессенджер, внутренний сервис одноименной цифровой платформы. Кроме обмена сообщениями в нем можно получать госуслуги, подтверждать личность, совершать платежи и использовать усиленную электронную подпись.

