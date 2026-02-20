Взрыв газового баллона произошел на стройке в Москве

В Москве на стройплощадке в Новосущевском переулке раздался взрыв. Есть пострадавшие, сообщает « Москва 24 ».

По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Очевидцы услышали громкий звук, после чего увидели прибывшие на место экстренные службы.

В результате произошедшего пострадал рабочий. Его госпитализировали. В Сети появились кадры, на которых видно, как мужчина лежит на снегу.

Как уточняет «МК: срочные новости», взрыв произошел на стройке на территории Российского университета транспорта. Всего пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.