Взрыв газового баллона произошел на стройке в Москве
В Москве на стройплощадке в Новосущевском переулке раздался взрыв. Есть пострадавшие, сообщает «Москва 24».
По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Очевидцы услышали громкий звук, после чего увидели прибывшие на место экстренные службы.
В результате произошедшего пострадал рабочий. Его госпитализировали. В Сети появились кадры, на которых видно, как мужчина лежит на снегу.
Как уточняет «МК: срочные новости», взрыв произошел на стройке на территории Российского университета транспорта. Всего пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.
