Газ взорвался в кемеровском автобусе, пострадали трое

сегодня в 13:32

Газовый баллон рванул на крыше автобуса маршрута № 15 в Кемерове, пострадали 3 человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, баллон с метаном взорвался, когда транспортное средство двигалось. Последствия ЧП попали на видео. На кадрах видно, что автобус сильно поврежден — у него разворочена крыша. На проезжей части валяются обломки.

В салоне автобуса находились 12 пассажиров, трое из них обратись за медпомощью. Степень тяжести полученных ими травм уточняется.

После случившегося завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.