Гарик Харламов пересел с Porsche Cayenne на «китайца» за 16 млн руб

Комик Гарик Харламов пересел с немецкой иномарки Porsche Cayenne на китайский Dongfen M-Hero, стоимость которого оценивается в 16 миллионов рублей. Юморист также заработал 151 автоштраф, сообщает Mash .

За 6 лет езды на «немце» (с 2018 по 2024 годы) Харламову выписали штрафов примерно на полмиллиона рублей. Стендапер оплатил все санкции и решил сменить авто, пересев на китайский внедорожник.

С марта по сегодняшний день звездный артист выплатил 127,5 тысячи рублей за 151 штраф, полученный за езду на Dongfen M-Hero. Большинство из штрафов (126) комик заработал за превышение скорости, также они не оплачивал проезд по платной дороге, парковался и останавливался в неположенных местах и совершал другие автонарушения.

На Харламове еще «висят» автомобильные штрафы на более чем 7000 рублей.