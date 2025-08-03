Гаражи на площади 700 метров полыхают в Екатеринбурге
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Гаражный комплекс полыхает в Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад, 14. Его тушат сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
Горит пятиэтажный гаражный комплекс. Пожар уже охватил площадь 700 метров, но его локализовали.
На месте происшествия находятся 55 сотрудников МЧС. Также в тушении огня задействованы 18 единиц техники.
Из-за пожара пострадали 30 автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Адлере в Краснодарском крае начался пожар после атаки БПЛА ВСУ. Над Сочи услышали около 20 мощных взрывов — ПВО отражало удары беспилотников.