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Гаражи на площади 700 метров полыхают в Екатеринбурге

Гаражный комплекс полыхает в Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад, 14. Его тушат сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Горит пятиэтажный гаражный комплекс. Пожар уже охватил площадь 700 метров, но его локализовали.

На месте происшествия находятся 55 сотрудников МЧС. Также в тушении огня задействованы 18 единиц техники.

Из-за пожара пострадали 30 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Адлере в Краснодарском крае начался пожар после атаки БПЛА ВСУ. Над Сочи услышали около 20 мощных взрывов — ПВО отражало удары беспилотников.