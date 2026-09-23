В Одинцове 26 сентября проведут день открытых дверей в центре онкопомощи

Центр амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы 26 сентября проведет день открытых дверей для прикрепленных пациентов старше 18 лет. Посетители смогут пройти онкоскрининг с 09:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы проведет день открытых дверей 26 сентября с 09:00 до 14:00. Прийти могут прикрепленные к больнице пациенты старше 18 лет. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Посетители Центра амбулаторной онкологической помощи смогут 26 сентября сделать диагностику новообразований кожи, пройти рентген-исследование грудной клетки, маммографию и УЗИ молочных желез. Также в Центре можно будет сдать ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы», — уточнила заведующая центром Оксана Маслова.

После осмотра онколога и получения направления посетители смогут пройти дополнительные исследования.

Для участия нужна предварительная запись по будням: 122 или +7 (495) 635-42-70. Центр находится в Одинцове по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 3, поликлиника № 1, пятый этаж.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.