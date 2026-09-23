В Рузском округе завершат прокладку 6 км газовых сетей в ноябре 2026 года

Встреча с жителями Брынькова прошла в рамках региональной программы газификации Подмосковья. В деревне планируют проложить около 6 км газовых сетей. После завершения работ газоснабжение получат 137 человек, появятся условия для подключения 97 объектов. Проект также учитывает 88 перспективных подключений.

На встрече обсудили порядок подачи заявки, разграничение работ до границы участка и внутри домовладения, размещение газового оборудования и благоустройство территории. Отдельное внимание уделили вентиляции: ее исправность необходима для приемки объекта газовой службой и безопасной эксплуатации оборудования.

Специалисты «Мособлгаза» рекомендовали жителям проверить вентиляционные каналы до монтажа отопительного оборудования. При обнаружении неисправностей каналы нужно восстановить или обустроить новую систему вентиляции. Выполненные работы следует зафиксировать документально: эти сведения потребуются при взаимодействии с газовой службой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.