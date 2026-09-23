БТИ Подмосковья провело 42 выездные встречи в СНТ летом 2026 года

Специалисты БТИ Московской области летом 2026 года провели 42 встречи с владельцами загородной недвижимости в садовых товариществах 30 округов. Они ответили на вопросы более 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Летом 2026 года специалисты БТИ Московской области посетили садовые некоммерческие товарищества в 30 городских и муниципальных округах. На 42 встречах они рассказали владельцам недвижимости, как оформить дома и хозяйственные постройки по «дачной амнистии», перевести садовый дом в жилой и уточнить границы участков.

Специалисты также консультировали по оформлению территорий общего пользования. Заключить договор на услуги БТИ можно было непосредственно в товариществе, без посещения офиса.

«Наши выезды давно перестали быть просто лекциями под открытым небом. Это полноценная сервисная работа», — отметила генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева.

По ее словам, филиалы работают в том числе по выходным и праздникам, а специалисты разбирают вопросы обратившихся на месте. Организовать выезд в товарищество или получить консультацию можно через контакт-центр ежедневно с 8:00 до 20:00, включая праздники, по телефонам +7 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14 и +7 (498) 568-88-88. Заказать обратный звонок можно в чат-боте МАХ: max.ru/btimochat_bot.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.