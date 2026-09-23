В Одинцовской гимназии 23 сентября провели день безопасности на дороге

Единый день безопасности дорожного движения прошел 23 сентября в Одинцовской лингвистической гимназии. Школьникам напомнили правила поведения на дороге после летних каникул, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовской лингвистической гимназии 23 сентября провели традиционное профилактическое мероприятие — Единый день безопасности дорожного движения. Его цель — напомнить школьникам о соблюдении правил после летних каникул.

Перед учениками выступили председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова, руководитель Одинцовской Госавтоинспекции Владимир Егоров и начальник управления образования округа Иван Шушин. Они призвали школьников ответственно относиться к своей безопасности на дороге.

Юные инспекторы движения подготовили творческие номера о дорожной безопасности. В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции напомнили школьникам основные правила поведения на дороге и призвали их быть внимательными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.