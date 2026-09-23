«Лесные истоки» с 22 сентября участвуют в слете в Наро-Фоминском округе

Команда «Лесные истоки» из деревни Головково представляет Наро-Фоминский округ на областном слете школьных лесничеств, который начался 22 сентября в лагере «Литвиново», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда лицея имени Героя России Веры Волошиной участвует в XIII областном слете школьных лесничеств и региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». В лагерь «Литвиново» приехали команды со всего Подмосковья и гости из Липецкой области. Участники проводят исследования, работают в лесу и учатся его охранять и восстанавливать.

Школьники проходят испытания «Визитная карточка» и «Юные лесоводы»: отвечают на вопросы теста и подтверждают знания на практике. В командном «Лесном многоборье» они определяют древостои и их показатели, работают с измерительными приборами, ориентируются в лесу, разводят костер, обустраивают стоянку без вреда для леса, тушат возгорание и используют лесохозяйственный инструмент.

Участники команды «Лесные истоки» готовились к соревнованиям: работали с таксационными приборами, учились определять породы деревьев по коре и листьям, повторяли правила пожарной безопасности. Победителя назовут 25 сентября, в день закрытия слета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.