После ударов БПЛА в Адлере зафиксированы возгорания

В Адлере после атаки дронов ВСУ зафиксировано возгорание в районе одной из центральных улиц города, сообщает Shot .

Над Сочи раздалось не менее 20 мощных взрывов — силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников типа «Лютый». Как сообщают местные жители, сигналы воздушной тревоги звучали в Лазаревском и Центральном районах, Адлере и на горных курортах, «Сириусе».

Аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку рейсов в целях безопасности. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, но информация уточняется.

Параллельно дроны атаковали Воронежскую область, где обломки сбитого БПЛА вызвали пожар в частном доме. Пострадала одна женщина, получившая травму ноги.