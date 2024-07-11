Ганчев: ВСУ применили химоружие в Харьковской области

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По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВСУ распылили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях, сообщает РИА Новости .

Ганчев отметил, что факты применения химического оружия противником были зафиксированы официально. По его словам, атака произвелась с помощью беспилотника, который сбросил отравляющие вещества.

Люди получили химические ожоги, а также повреждения дыхательной системы. Информации о летальных случаях нет.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химоружия. В частности, по его словам, противник много раз использовал хлорпикрин, запрещенный конвенцией ОЗХО.