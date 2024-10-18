Ганчев: среди попавших в плен солдат ВСУ есть иностранные наемники

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что среди пленных солдат ВСУ встречаются иностранные наемники. Этим вопросом будут заниматься компетентные органы, сообщает РИА Новости .

«Подобная информация (об иностранных наемниках — ред.) подтверждалась, мы об этом слышали», — заявил Ганчев.

По его словам, этим вопросом теперь займутся компетентные органы. Они установят, были ли это именно наемники или представители регулярных войск НАТО.

Ранее наемника украинской армии из Британии Лиама Лава с позывным Валентин уничтожили российские военные в зоне СВО. О времени и месте ликвидации информации нет.