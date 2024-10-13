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Украинского наемника из Британии с позывным» Валентин» уничтожили в зоне СВО

Наемника украинской армии из Британии Лиама Лава с позывным " Валентин» уничтожили российские военные в зоне СВО, сообщил Telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина

«В зоне СВО бойцами РФ ликвидирован британский наёмник с позывным „Валентин“ 1999 года рождения», — сказано в сообщении.

О времени и месте ликвидации наемника информации нет.

Ранее российские военные ликвидировали 20-летнего "рейнджера" ВСУ из Ирландии.