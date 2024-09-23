В зоне СВО ликвидирован наемник ВСУ из Ирландии, которому было около 20 лет. Ранее погибший числился в рейнджерском крыле Сил обороны и был неоднократно ранен, воюя за армию Украины, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Irish Times.

Ирландский доброволец погиб 19 сентября в зоне спецоперации. Пока не ясно, удалось ли найти его останки.

По данным журналистов, ирландец был несколько раз ранен в ходе боев на Украине. В начале 2024 года боец вернулся в свое подразделение после лечения и продолжил участвовать в боевых действиях.

Личность и точный возраст ликвидированного рейнджера в статье не уточняются.