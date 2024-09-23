На Украине убит элитный 20-летний рейнджер из Ирландии
ВС РФ уничтожили 20-летнего ирландского рейнджера, воевавшего за ВСУ
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В зоне СВО ликвидирован наемник ВСУ из Ирландии, которому было около 20 лет. Ранее погибший числился в рейнджерском крыле Сил обороны и был неоднократно ранен, воюя за армию Украины, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Irish Times.
Ирландский доброволец погиб 19 сентября в зоне спецоперации. Пока не ясно, удалось ли найти его останки.
По данным журналистов, ирландец был несколько раз ранен в ходе боев на Украине. В начале 2024 года боец вернулся в свое подразделение после лечения и продолжил участвовать в боевых действиях.
Личность и точный возраст ликвидированного рейнджера в статье не уточняются.