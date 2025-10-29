«Гадим на улице»: оставшиеся без воды жители Чаплыгина не могут ходить в туалет

Жители города Чаплыгина Липецкой области пожаловались на отключение воды, из-за которого им приходится ходить в туалет на улицу, потому что смыв не работает. Власти заявляют, что в населенном пункте идут работы по замене трубопровода, сообщает «Подъем» .

По словам жителей, воду в районном центре регулярно отключают с 25 октября. Некоторым людям приходится носить ее из колонки, другим помогают родственники. Они привозят воду в город из соседних сел.

Как отмечают жители, отключения довольно длительные. Горячей воды вообще нет, а питьевую не дают сутками. Когда она все же начинает идти, то употреблять в пищу ее невозможно из-за черного цвета. Некоторые жители признаются, что ходят в туалет на улицу, так как смыв не работает и в квартире плохо пахнет.

Глава администрации Чаплыгинского района Юрий Сазонов рассказал, что в городе нет никаких коммунальных аварий. Воду отключают из-за плановой замены труб. Он призвал не создавать панику и не думать о «ерунде», потому что «война идет».

Сазонов отметил, что для некоторых жителей организован подвоз воды. При этом жители жалуются, что машины стоят далеко от домов, ходить за водой тяжело.

Между тем люди публикуют в соцсетях видео с фонтаном, забившим после прорыва одной из труб в ходе ремонта водопровода.

Ранее жилой дом в Чите затопило фекалиями. Жильцы пожаловались, что обращения в «Водоканал» и управляющую компанию не дают результата.

