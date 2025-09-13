сегодня в 11:46

Футболиста Смолова попросят объясниться за «воровские» тату на зоне

Футболиста Федора Смолова зэки могут попросить объясниться за отрицающие преступный режим тату, если он отправится в колонию после драки. У заключенных могут появиться вопросы к изображению голубя и бога, сообщает SHOT .

Согласно «понятиям тюрьмы», такие наколки символизируют оберег. Также они значат, что человек отрицает преступный режим.

При этом остальные татуировки Смолова вряд ли вызовут интерес заключенных.

Ранее против футболиста возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда человеку во время драки в московской «Кофемании». Смолов частично признал свою вину.

Футболист подрался в кафе 28 мая. Смолов атаковал посетителей, которые громко о нем говорили. Пострадавшие подали заявление в полицию.