Фургон с мороженым протаранил толпу детей в Киргизии

Фургон с мороженым сбил 29 школьников во время мероприятия в Кыргызстане

Грузовой автомобиль Hyundai Porter протаранил толпу детей в селе Сузак в Кыргызстане. Пострадали 29 школьников, семеро из них в реанимации, сообщает Mash .

Дети собрались под открытым небо и исполняли эпос «Манас», когда в толпу влетел фургон с мороженым. Водитель забыл поставить автомобиль на ручник, поэтому он сорвался с места.

Пострадали 29 школьников в возрасте от 9 до 16 лет. 18 детей находятся в больнице, семеро из них в реанимации. Состояние троих учеников оценивается как тяжелое. 11 человек отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее грузовик протаранил здание аэропортового терминала в Санкт-Петербурге. Водитель Hyundai попытался проехать под терминалом, однако не рассчитал габариты автомобиля и врезался в здание.