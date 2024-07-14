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Фура загорелась после дорожной аварии на ЦКАД в Раменском округе

Большегруз загорелся после дорожной аварии, ЧП произошло на ЦКАД в Раменском округе, сообщает «МК: срочные новости» .

На видеоролике, который сняли очевидцы, показана стоящая поперек дороги фура. Машина наполовину горит. От нее поднимается густой черный дым. Около места ДТП находятся полицейские.

Пожар уже ликвидировали. На месте аварии находятся несколько карет скорой помощи.

Ранее BMW Х5 без номеров влетела в стоящие автомобили в Новосибирске. Пострадавшие от удара машины вспыхнули, но пожар потушили с помощью огнетушителей.