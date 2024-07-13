сегодня в 19:29

Дорогая BMW без номеров влетела в стоящие автомобили в Новосибирске

В Новосибирске молодой человек за рулем BMW Х5 без номеров на полной скорости протаранил 4 припаркованных автомобиля, сообщает Mash .

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что BMW, не тормозя, слетает с дороги и врезается в стоящие машины. Раздается громкий звук удара, автомобили разлетаются в разные стороны.

Машины вспыхнули, пламя удалось сбить из огнетушителей.

Предварительно, в результате аварии травмы получили 2 человека, им потребовалась госпитализация. Были ли это пешеходы, неизвестно.

Парень, устроивший ДТП, находился в дорогой иномарке один. Вероятно, он, превысив скорость, не справился с управлением.