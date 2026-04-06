ФСИН опровергла информацию о попытке суицида осужденного по делу «Крокуса»

В Главном управлении ФСИН по столице рассказали, что размещенная в Сети информация о попытке осужденного по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Джабраила Аушева* совершить суицид, не соответствует действительности, пишет РБК .

Так, адвокат Даниэль Готье, который представляет интересы потерпевших в деле о теракте, утверждал, что Аушев* попытался совершить самоубийство, но его нашли сотрудники СИЗО и спасли.

Источник в ФСИН подчеркнул, что попытка суицида у террориста была в ноябре 2025 года. Больше новых попыток не было.

В понедельник умер 37-летний Якубджони Юсуфзоде*. Он покончил с собой в СИЗО «Матросская тишина». Врачи не смогли его спасти.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Стрельбу открыли четыре террориста. Погибли 149 человек, ранены 609.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.