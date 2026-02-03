ФСБ задержала иностранца, который хотел устроить взрыв в Подмосковье

Иностранец планировал устроить взрыв на одном из объектов энергетической инфраструктуры Подмосковья. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, сообщается на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, иностранец 1996 года рождения был завербован через Telegram запрещенной в России украинской террористической организацией, действующей в интересах спецслужб Украины. По указанию кураторов он прибыл в РФ, чтобы устроить диверсионно-террористический акт.

Он планировал взорвать один из энергетических объектов в Подмосковье, а после этого сбежать на Украину, чтобы затем воевать против российской армии. ФСБ пресекла действия диверсанта.

При себе у задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг. Также у иностранца изъяли телефон, где нашли его переписку с куратором.

Правоохранители возбудили уголовное дело по нескольким статьям: п. п. «а» и «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение и ношение взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Фигурант признался в подготовке к диверсии.

Ранее в Крыму были задержаны диверсанты 1995 года рождения, которые подожгли релейные шкафы и оборудование базовых станций сотовой связи по указанию украинских спецслужб. Также они собирали и пересылали кураторам информацию о дислокации российских военных объектов.

