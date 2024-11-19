ФСБ задержала двух жителей Крыма по подозрению в подрыве машины капитана 1 ранга

Сотрудники ФСБ провели задержание двоих жителей Крыма, причастных к совершению теракта в отношении военнослужащего в Севастополе по заданию службы безопасности Украины, сообщает Информационный центр СК России.

Задержанными оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. Они стали фигурантами уголовного дела, которое завели по статьям о совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Жертвой теракта стал капитан 1 ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский.

При подготовке к преступлению женщина следила за военным, изучая его распорядок дня, маршруты передвижения. Она также фиксировала адреса, где бывал Транковский, и транспортные средства, которыми тот пользовался.

В то же время ее сообщник изготовил СВУ, а затем прикрепил его под днище автомобиля капитана 1 ранга и привел его в действие. Взрыв прогремел 13 ноября возле дома № 8 по улице Тараса Шевченко в Севастополе. Транковский погиб.

Сейчас фигуранты активно сотрудничают с правоохранителями и дают признательные показания. Продолжается отработка круга лиц, причастных к совершению теракта.