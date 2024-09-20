ФСБ задержала двух сотрудников Минобра Северной Осетии

Происшествия

Министр образования и науки РСО-Алания Элла Алибекова в своем Telegram-канале сообщила о задержании ФСБ двух сотрудников ведомства.

Чиновница опровергла информацию об обысках в ведомстве.

«Управление ФСБ по Северной Осетии проводит обычные проверочные мероприятия… на 48 часов задержаны двое сотрудников центра сопровождения деятельности», — указано в сообщении министра.

Она уточнила, что силовики запросили ряд документов.

Ранее в Северной Осетии задержали министра труда республики Алину Айдарову.