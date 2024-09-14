Минтруда Северной Осетии задержана за передачу 53 госконтрактов одной компании

Сотрудники силовых ведомств провели задержание министра труда Северной Осетии Алины Айдаровой. Ее подозревают в нелегальном заключении государственных контрактов более, чем на 35 млн рублей, сообщает SHOT .

Айдарову задержали на двое суток. Открыто уголовное дело по части третьей статьи 286 УК России — «превышение должностных полномочий».

По информации правоохранительных органов, в период с 2022 по 2023 годы сотрудники министерства труда Северной Осетии подписали 53 государственных контракта с одной и той же компанией. Конкурс, при этом, не проводился. Контракты заключили на сумму свыше 35 млн рублей.

Ранее экс-первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна заключили под стражу. Его обвиняют в совершении преступления по части шестой статьи 290 УК России — «получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, он получил 25 млн рублей.