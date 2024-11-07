«Ъ»: ФСБ задержала диверсанта после подрыва железной дороги в Башкирии

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ФСБ возбудила дело о диверсии после схода вагонов с углем в Башкирии

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России Башкирии возбудили уголовное дело о диверсии после схода 22 вагонов с углём под Уфой, сообщает «КоммерсантЪ» .

Следователи выяснили, происшествие произошло из-за взрыва на железнодорожных путях. Взрывчатку злоумышленник заложил под люком одного из вагонов.

Предполагаемого диверсанта задержали, утверждается в публикации.

Грузовой состав сошел с рельсов на участке пути Иглино — Дёма ночью 3 ноября. Пострадавших при ЧП не было.