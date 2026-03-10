ФСБ возбудила дело на россиянина, который призывал к терроризму против России

ФСБ пресекла деятельность россиянина 1981 года рождения, причастного к экстремистской и террористической деятельности. Он публично призывал к совершению действий, направленных против безопасности России, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Подмосковью.

По данным правоохранителей, подозреваемый является сторонником военизированных украинских формирований. Он состоял в различных интернет-чатах, где предлагал проводить диверсии в РФ и призывал к объединению в вооруженные группы для борьбы с российскими властями.

Правоохранители провели экспертизу, которая выяснила, что в публикациях мужчины содержатся публичные призывы к насильственному изменению основ конституционного строя, нарушению территориальной целостности РФ, совершению диверсий и терактов, а также к убийству президента.

Противоправная деятельность подозреваемого была пресечена. На него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, и публичные призывы к осуществлению теракта).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенных мужчиной преступлений.

Ранее правоохранители задержали москвича, который в соцсетях призывал к совершению террористических актов. Он также разместил в публичных чатах комментарии, которые оправдывали терроризм.

