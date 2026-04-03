ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного правоохранителя в Москве

Служба безопасности Украины (СБУ) планировала совершить теракт против высокопоставленного руководителя правоохранительной системы в Москве. Его пресекли сотрудники ФСБ России, сообщает РИА Новости .

Боевики заложили взрывчатку в багажник электроскутера в Москве возле бизнес-центра. Они хотели подорвать высокопоставленного правоохранителя.

Взрывчатка была замаскирована под бытовую зарядную станцию. Боевики планировали совершить подрыв дистанционно. По словам силовиков, теракт готовился по такой же тактике, что и подрыв генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

ФСБ предотвратила подрыв. В общей сложности было найдено и изъято 1,5 кг взрывчатки. Правоохранители ищут лиц, причастных к закладке бомбы.

17 декабря 2024 года боевик дистанционно привел в действие взрывное устройство, установленное на самокате. В результате Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли на месте.

