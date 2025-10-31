сегодня в 13:46

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае

Гражданин РФ по заданию проукраинской террористической организации планировал устроить теракт на железной дороге в Краснодарском крае. ФСБ предотвратила преступление, сообщает ТАСС .

По данным правоохранителей, подозреваемый сам связался с представителем проукраинской террористической организации. Тот приказал мужчине изготовить зажигательную смесь и поджечь электрооборудование на железной дороге.

Подозреваемый выполнил первую часть указания. Но при подходе к месту совершения поджога он был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму, где молодой человек готовил подрыв автомобиля сотрудника МВД по заданию украинских спецслужб. Фигурант дал признательные показания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.