Террорист готовил подрыв автомобиля сотрудника МВД в Крыму

сегодня в 12:49

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в Крыму против одного из сотрудников полиции, сообщает радио Sputnik .

По данным ведомства, спецслужбами Украины готовился подрыв автомобиля, принадлежащего одному из высокопоставленных сотрудников МВД.

В результате операции был задержан 19-летний житель Симферополя. Он дал признательные показания.

Установлено, что молодой человек изготовил СВУ осколочного действия, масса взрывчатки превысила 400 г. Он хотел подложить устройство под автомобиль жертвы.

