ФСБ поймала москвича, передававшего НАТО информацию о недовольных россиянах

сегодня в 10:47

ФСБ задержала жителя Москвы, который подозревается в госизмене. Он передавал спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы «склонить их к сотрудничеству», сообщает РИА Новости .

По данным правоохранителей, россиянин сам установил контакт с представителем спецслужбы одной из стран Североатлантического альянса. Москвич передавал ему сведения и анкетные данные оппозиционно настроенных граждан РФ.

Как отмечают правоохранители, информация о россиянах передавалась спецслужбе страны НАТО с целью дальнейшего их склонения к сотрудничеству. В итоге сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность москвича.

Подозреваемый 1988 года рождения проходит по делу о госизмене. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Он помещен под стражу. В его квартире проведены обыски.

Ранее в Москве задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о ПВО российской армии. На него завели дело о госизмене.

