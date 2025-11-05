ФСБ поймала москвича, передававшего НАТО информацию о недовольных россиянах
ФСБ задержала жителя Москвы, который подозревается в госизмене. Он передавал спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы «склонить их к сотрудничеству», сообщает РИА Новости.
По данным правоохранителей, россиянин сам установил контакт с представителем спецслужбы одной из стран Североатлантического альянса. Москвич передавал ему сведения и анкетные данные оппозиционно настроенных граждан РФ.
Как отмечают правоохранители, информация о россиянах передавалась спецслужбе страны НАТО с целью дальнейшего их склонения к сотрудничеству. В итоге сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность москвича.
Подозреваемый 1988 года рождения проходит по делу о госизмене. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Он помещен под стражу. В его квартире проведены обыски.
Ранее в Москве задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о ПВО российской армии. На него завели дело о госизмене.
