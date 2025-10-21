В Москве задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о ПВО российской армии

Сотрудники ФСБ задержали в столице подозреваемого в передаче Украине информации о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны РФ, а также координат для наведения ракет и дронов, сообщает РИА Новости .

Задержан россиянин 1999 года рождения. После начала СВО злоумышленник собирал и передавал через мессенджер Telegram сведения о дислокации ПВО и различных военных объектов на территории Подмосковья и Краснодарского края.

Также мужчина в 2019–2020 годах выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях, инициативно контактировал с военными и бойцами запрещенного в РФ местного военизированного нацформирования, еще он встречался с сотрудниками СБУ.

Следователи ФСБ возбудили по данному факту уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). По ней мужчине может грозить максимальное наказание вплоть до пожизненного срока в тюрьме. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

В ФСБ предупредили, что спецслужбы противника ведут активную работу в Сети, в том числе соцсетях и мессенджерах. Это делается для вовлечения россиян в противоправную деятельность.

