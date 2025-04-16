ФСБ не обнаружила применение звуковой пушки на протестах в Белграде

Сербское Агентство безопасности и информации (АБИ) опубликовало на сайте отчет Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о якобы применении звуковой пушки на массовых протестах в Белграде.

«Акустические устройства для разгона участников митинга не применялись», — говорится в отчете.

Согласно данным ФСБ, группа неизвестных сымитировала эффект от звуковой пушки. «Явные признаки срежиссированной провокации» подтверждают записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как участники протестов одновременно опустили находящиеся в руках смартфоны прежде чем разбежаться. Предположительно, они могли получить условный сигнал в мессенджере.

Кроме того, в материале приводятся данные опроса АБИ. Силовики и сотрудники медицинских служб не слышали необычных звуков и не наблюдали физиологических эффектов от звуковой пушки.

Ранее вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Белград потерял интерес к ценностям Евросоюза. По его словам, в настоящее время для республики большее значение имеет диалог с Россией, США и Китаем.