Вулин: ценности ЕС больше не устраивают Сербию

Сербия заявила, что потеряла интерес к ценностям Евросоюза. В настоящее время для республики большее значение имеет диалог с Россией, США и Китаем, такое мнение высказал вице-премьер Сербии Александар Вулин, пишет ТАСС .

«ЕС — это больше не тот набор ценностей, которым мы восхищались; это уже не Европа (генерала Шарля — ред.) де Голля, не Европа свободных наций», — заявил Вулин.

По словам вице-премьера Сербии, в настоящее время Евросоюз утратил всякое моральное право судить республику. Сербия мечтала о ЕС, где свободные и равные права у народов, но в какой-то момент поняла, что у союза другие ценности.

Вулин отметил, что на данный момент Сербия разделяет ценности с Россией, Китаем и «все больше с США».