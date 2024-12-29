ФСБ: гражданина РФ задержали по подозрению в совершении госизмены
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Федеральная служба безопасности России задержала гражданина РФ, которого подозревают в государственной измене, сообщает РИА Новости.
По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина контактировал с представителем украинской разведки. По заданию куратора россиянин собирал фотоматериалы объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье. За это он получал денежное вознаграждение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время фигурант заключен под стражу.
Ранее сотрудника режимного предприятия РФ задержали за работу на разведку Украины. Мужчина передавал сведения о ВС РФ украинской разведке. Задержанный свою вину признал