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Фотокорреспондент «Коммерсанта» попал под обстрел ВСУ в Курской области

Фотокорреспондент «Коммерсанта» Анатолий Жданов попал под обстрел Вооруженных сил Украины в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, сообщается в Telegram-канале газеты.

Отмечается, что кассетный боеприпас разорвался в 15 м от журналиста.

Рядом находилась съемочная группа телеканала «Звезда», а также французские журналисты. Никто из них не пострадал.

Во время обстрела они успели забежать в ближайший дом.

Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что видели информацию о гибели корреспондента, но точными сведениями об этом не располагают, поэтому отказались как-либо комментировать трагедию.