В Подмосковье завершилась XII международная летняя экологическая школа

Завершилась программа XII Московской международной летней экологической школы, которая по традиции прошла на базе Тимирязевской академии. Программа мероприятий в этом году включала в себя лекции, практические выезды и занятия. Министерство экологии и природопользования Московской области приняло участие в организации нескольких мероприятий для участников, сообщает пресс-служба ведомства.

«Летняя школа в Тимирязевской академии — это не просто образовательное мероприятие, это инвестиция в будущее Подмосковья. Поддержка подобных просветительских инициатив является нашим приоритетом. Я уверен, что знания и опыт, полученные здесь, принесут ощутимую пользу студентам и региону», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Одним из ключевых мероприятий стала экскурсия по КПО «Нева в Солнечногорске. На комплексе переработки отходов участники смогли увидеть полный цикл переработки отходов — начиная с попадания мусора на объект и заканчивая конечным вторичным продуктом в виде техногрунта и альтернативного топлива. В сортировке на этом комплексе наиболее тяжелую и грязную работу по разделению основного потока мусора выполняет автоматика. Участие человека в сортировке отходов ограничивается входным и финальным контролем.

На КПО Нева отбирается 44 компонента вторсырья — макулатура, стеклянная тара, металл, тетрапак, одноразовая посуда и другие. Вторсырье отправляется на вторичную переработку, где из него производят картонные коробки, туалетную бумагу, трубы, тротуарную плитку и прочие стройматериалы.

Сотрудники комплекса показали участникам реальные возможности практического применения техногрунта. На территории КПО «Невы» располагается экспериментальная теплица, в которой высажены растения в техногрунт. Результаты и исследования в теплице показывают, что полученные плоды не содержат превышений и их можно употреблять в пищу. Тимирязевская академия планирует также проводить свои собственные эксперименты по оценке влияния техногрунта на рост растений.

После экскурсии, состоялся также круглый стол с участием Вадима Воронцова, заместителя министра экологии и природопользования Московской области. Приглашенными гостями стали представители РЭО. Участники обсудили внедрение экономики замкнутого цикла, а также возможности использования техногрунта.

«Опыт Подмосковья в сфере сортировки и переработки доказывает: отходы — это не мусор, а ценный ресурс, который при правильном подходе может быть повторно использован. Такие выездные мероприятия позволяют студентам в реальности увидеть технологию работы различных предприятий и потом использовать этот опыт в своих научных разработках», — отметил заместитель министра экологии и природопользованию Московской области Вадим Воронцов.

В прошлом году студенты летней экологической школы посетили полигон «Торбеево», где ознакомились с процессом переработки строительных отходов и узнали о дальнейшем применении вторичного сырья. Также они провели комплексные исследования в центральном парке Люберец. Такой формат позволяет на практике разобраться в сложных экологических процессах, превращая теорию в наглядный и запоминающийся опыт.

«Наша летняя школа проводится с 2011 года и с каждым годом заинтересованных становится все больше. В следующем году ждем и новых и старых участников! Тема будет выбрана позже, но как и в этом году будет актуальной и важной в сфере экологии», — рассказала и. о. заведующего кафедры экологии Тимирязевской академии Мария Тихонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.