В музее-заповеднике «Мелихово» открыли флигель «Чайка»

15 июля, в день памяти А. П. Чехова, в музее-заповеднике «Мелихово» состоялось торжественное открытие после реставрации флигеля «Чайка», где была написана знаменитая пьеса. В церемонии открытия приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава м. о. Чехов Михаил Собакин, директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«В музее «Мелихово» продолжается реставрация основных усадебных объектов. В год 130-летия написания «Чайки» отреставрирован флигель, где Антон Павлович Чехов создал свою всемирно известную пьесу. Музей и реставраторы подошли к процессу с большим вниманием к каждой детали. В итоге посетитель увидит флигель таким, каким он был при Чехове. А по расчищенным от позднейших наслоений плахам потолка можно буквально проследить историю жизни этой уникальной постройки, имеющей, без преувеличения, мировое культурное значение», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Флигель «Чайка» называют жемчужиной усадьбы Мелихово. Здесь родились многие произведения А. П. Чехова, которому здесь, в уединении, работалось лучше всего. С восстановления флигеля, построенного в 1894 году, началась и история создания мелиховского музея в 1940-м. За годы существования музея реставрация флигеля проводилась несколько раз. Последние работы начались в октябре 2024 и завершились в июле. В рамках реставрации обновлен фундамент, фасад, кровля и наружная лестница. В интерьерах утеплены полы и потолки, отреставрированы двери, оконные рамы, печь. Расчищен исторический потолок, оклеены обои. Также проведены работы по установке инженерных систем: отопления, вентиляции, температурно-влажностного режима, замене электрического освещения, установке пожарной и охранной сигнализаций и другим.

В этот же день состоялась церемония вручения областной премии им. А. П. Чехова «Служение общему благу». Премию учредили в 2010 году, в год 150-летия писателя, для поощрения жителей Московской области, которые посвящают свою жизнь бескорыстной помощи другим людям и вносят значительный вклад в сохранение и популяризацию культуры и истории Подмосковья. С тех пор премией был награжден 21 житель Подмосковья, среди лауреатов учителя, врачи, журналисты, краеведы, писатели, художники, священнослужители и другие, чей многолетний труд направлен на помощь людям.

В этом году премией награждены: краевед из Коломны Александр Денисов, директор старейшего театра Подмосковья — Истринского муниципального драматического театра — Андрей Соколов и коллектив Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ».

В торжественной обстановке награды победителям вручили министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, заместитель Председателя Московской областной Думы Олег Рожнов и директор музейного объединения «Музеи наукограда Королев» Елена Куценко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.