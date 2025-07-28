Фонтан в несколько этажей: трубу прорвало на западе Москвы

Высокий фонтан образовался из-за прорыва трубы на западе Москвы
Происшествия
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Прорыв трубы произошел на улице Багрицкого в столице, из-под земли бьет столб воды высотой до 5 м, сообщает «Осторожно, Москва».

Очевидцы рассказали, что прорвало трубу с холодной водой.

На видео с места ЧП показаны последствия прорыва. Фонтан бьет около строящегося здания, улицы затопило.

Ранее проезжую часть дороги около станции метро «Молодежная» в столице залило кипятком из-за прорыва трубы.