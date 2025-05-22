Фонарный столб упал на автобус в Подольске
Фото - © TG-канал «Осторожно, Москва».
Фонарный столб повредил автобус в Подольске, рухнув на него. Фото и видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В кадре виден развалившийся на несколько частей фонарный столб. Он лежит перед пострадавшим автобусом.
Общественный транспорт между тем стоит на дороге. Его окутывают провода от столба.
Обстоятельства происшествия выясняются. Данных о наличии пострадавших нет.
Ранее пассажирский автобус попал в ДТП в Москве. Он столкнулся с иномаркой. Водитель общественного транспорта пострадал.