сегодня в 20:41

Фонарный столб упал на автобус в Подольске

Фонарный столб повредил автобус в Подольске, рухнув на него. Фото и видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В кадре виден развалившийся на несколько частей фонарный столб. Он лежит перед пострадавшим автобусом.

Общественный транспорт между тем стоит на дороге. Его окутывают провода от столба.

Обстоятельства происшествия выясняются. Данных о наличии пострадавших нет.

Ранее пассажирский автобус попал в ДТП в Москве. Он столкнулся с иномаркой. Водитель общественного транспорта пострадал.