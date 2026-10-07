Гигантский механический пенис травмировал посетительницу бара в Лас-Вегасе

Жительница Иллинойса Эмбер Забран пострадала во время катания на аттракционе Gyrating Johnson Mechanical Member Bull. Это аналог механического быка, только в виде гигантского пениса. В баре The Nerd его называют «самым большим пенисом в мире».

Лодыжка Эмбер застряла между деталями механизма. Американка утверждает, что перед поездкой в баре ей не сообщили о возможных рисках и не предложили подписать документ об отказе от претензий. Кроме того, по словам Эмбер, оператор аттракциона намеренно усложнил ей попытки удержаться.

Забран требует компенсацию за физический и моральный вред, медицинские расходы и оплату услуг адвокатов — по каждому пункту более 15 тыс. долларов.

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