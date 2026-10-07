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Блэкаут накрыл Киев после мощного взрыва

Спецоперация

Киев погрузился в темноту после мощного взрыва. Правый берег города остался без света, затем начались перебои с водоснабжением и остановился электротранспорт, сообщает SHOT.

По предварительным данным, беспилотник рухнул на линию электропередачи. В результате отдельные районы украинской столицы и области остались без света. На правом берегу Киева электричества нет. Из-за этого временно остановили фуникулер и движение наземного электротранспорта. Исключение составляют Оболонь и Виноградарь.

Проблемы со светом затронули и водоснабжение. Часть насосных станций оказалась обесточена, из-за чего на правом берегу начались перебои с водой.

Прошедшей ночью цех сборки БПЛА, «Фламинго» и заводы на Украине стали целями атаки Вооруженных сил РФ.

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