В МЧС назвали основную ошибку граждан при атаке БПЛА
Замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин заявил, что проявление любопытства является самой грубой ошибкой поведения при атаке беспилотников, сообщает ТАСС.
«Самая яркая ошибка — это излишняя любознательность или любопытство», — сказал Гаршин.
Он подчеркнул, что главная ошибка человека при угрозе появления БПЛА — выходить на улицу или подходить к окнам, чтобы рассмотреть его или сфотографировать.
Гаршин добавил, что таким образом человек подвергает себя угрозе осколочно-фугасного поражения, поэтому так ни в коем случае этого делать нельзя.
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