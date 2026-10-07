В МЧС назвали основную ошибку граждан при атаке БПЛА

Замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин заявил, что проявление любопытства является самой грубой ошибкой поведения при атаке беспилотников, сообщает ТАСС .

«Самая яркая ошибка — это излишняя любознательность или любопытство», — сказал Гаршин.

Он подчеркнул, что главная ошибка человека при угрозе появления БПЛА — выходить на улицу или подходить к окнам, чтобы рассмотреть его или сфотографировать.

Гаршин добавил, что таким образом человек подвергает себя угрозе осколочно-фугасного поражения, поэтому так ни в коем случае этого делать нельзя.

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