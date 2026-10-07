У Трампа в расписании на среду разговор с Владимиром Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о запланированном на 7 октября телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает «Интерфакс» .

«Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождение», — ответил глава Белого дома на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным.

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с главой российского государства. Прошлый телефонный разговор двух лидеров состоялся 8 сентября.

В среду, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполнилось 74 года. Главу государства поздравили лидеры КНДР, Китая, Белоруссии и Туркмении.

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