Кошка плюнула россиянке в глаз, спровоцировав сильное воспаление роговицы

Инцидент произошел глубокой ночью. Юлия проснулась от того, что ее кошка Масяня слишком усердно наводила красоту и в этот самый момент решила хорошенько встряхнуться. Слюна прицельно зарядила в левый глаз хозяйке. Роговица тут же воспалилась и стала выпуклой.

Запаниковавшая девушка вызвала скорую помощь. Оператор выслушал и успокоил Юлию, посоветовав обратиться к врачу. Не дожидаясь утра, сибирячка побежала в аптеку за каплями. Отек не проходил еще два дня.

Ранее у россиянки опухла нога и поднялась температура после укуса домашней кошки. Она утверждает, что домашняя любимица ничем не болеет.

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